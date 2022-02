Koningspaar viert 20-jarig huwelijksjubileum

Het is niet bekend of de koning en koningin hun jubileum vieren. De Rijksvoorlichtingsdienst laat desgevraagd weten dat dat privé is. De koning moet ondanks de feestelijke dag gewoon aan het werk. Hij ontvangt in de ochtend de nieuwe ambassadeurs van Israël, Nieuw-Zeeland en Griekenland.

Het koninklijk paar werd twintig jaar geleden in de Beurs van Berlage in Amsterdam getrouwd door toenmalig burgemeester Job Cohen. Het kerkelijk huwelijk werd direct daarna voltrokken in de Nieuwe Kerk door dominee Carel ter Linden. De plechtigheid werd door miljoenen mensen in binnen- en buitenland gevolgd.

In de BNNVARA-documentaire Een Porseleinen Huwelijk werd duidelijk dat een jaar voor de bruiloft een conflict ontstond tussen toenmalig minister-president Wim Kok, de kroonprins en koningin Beatrix over de eventuele aanwezigheid van Máxima’s vader Jorge Zorreguieta. Hij maakte tussen 1976 en 1981 deel uit van de burgerregering tijdens de Argentijnse dictatuur. Willem-Alexander verklaarde daarbij dat hij bereid was het koningschap op te geven om met Máxima te kunnen trouwen. Vader Zorreguieta was uiteindelijk niet bij het huwelijk aanwezig.