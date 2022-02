Door vulkaanuitbarsting getroffen Tonga gaat in coronalockdown

De eilandengroep Tonga, die in januari werd getroffen door een onderzeese vulkaanuitbarsting, gaat in lockdown nadat bij twee reddingswerkers Covid-19 is vastgesteld. Tonga had voor de noodhulp aankwam slechts een coronageval gehad, een reiziger die in oktober was aangekomen op een repatriëringsvlucht uit Nieuw-Zeeland.