Weer onthulling over illegaal coronafeestje met premier Johnson

De lijst illegale coronafeestjes met de Britse premier Boris Johnson blijft maar groeien. De Britse krant The Guardian komt met de jongste onthulling. De regeringsleider zou, ondanks coronamaatregelen, op 14 januari vorig jaar aanwezig zijn geweest op een afscheidsborrel van functionarissen in zijn ambtswoning in Downing Street (Londen). Hij zou vijf minuten zijn gebleven en een toespraak hebben gehouden, en dat tijdens de strikte lockdown rond kerst.

Het incident is gemeld in het spraakmakende, begin deze week gepubliceerde onderzoek van topambtenaar Sue Gray naar mogelijke illegale bijeenkomsten van Johnson en zijn medewerkers. Maar verdere details stonden er niet, aldus The Guardian. Volgens de krant werd er prosecco gedronken en is het een van de coronapartys die nu ook door de politie onder de loep worden genomen.

Johnson is onder vuur komen te liggen door de feestjes en borrels in coronatijd. Volgens de oppositie heeft hij het parlement daarover belogen, een doodzonde. Maar ook binnen Johnsons eigen conservatieve partij nemen leden afstand van hem.