ExxonMobil, UPS en Spider-Man zorgen voor positief gestemde beurs

De beurzen in New York profiteerden dinsdag van beleggingen in bedrijven die profiteren van een sterke economie, zoals oliebedrijf ExxonMobil en pakketbezorgers zoals UPS. Ook bioscoopbedrijf AMC werd beloond voor kwartaalresultaten die veel beter uitvielen dan verwacht, onder meer dankzij films zoals Spider-Man: No Way Home.

ExxonMobil werd door beleggers beloond voor de resultaten van het afgelopen kwartaal. Het bedrijf kreeg er ruim 6 procent bij voor de hoger dan verwachte winst. Dat kwam door hogere olieprijzen, al viel de omzet wel wat tegen.

UPS sloot met een winst van ruim 14 procent op de beurzen in New York. Beleggers konden de goede resultaten van het feestdagenseizoen waarderen. Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal meer winst dan verwacht, onder meer door hogere prijzen voor zijn diensten, die hogere loonkosten compenseerden. Ook bleven meer Amerikanen thuis door de snelle opmars van de omikronvariant en bestelden ze meer online.

AMC

Bioscoopbedrijf AMC ging tot 11 procent omhoog en eindigde op een plus van bijna 5 procent. De keten kondigde resultaten aan die beter waren dan analisten hadden verwacht. Volgens AMC waren de laatste maanden van 2021 het sterkste kwartaal in twee jaar tijd. In die tijd moesten bioscopen door lockdowns grotendeels dicht. AMC profiteerde met name van films zoals de nieuwe Spider-Man: No Way Home.

De Dow-Jonesindex sloot vrijwel vlak op 35.405,24 punten. De brede S&P 500 eindigde ook vrijwel vlak op 4546,54 punten en techgraadmeter Nasdaq bleef nagenoeg gelijk met 14.346,00 punten.

Tesla leverde 0,6 procent in. De fabrikant van elektrische auto’s werd door beleggers lager gezet door een softwarefout die meer dan 53.000 Tesla’s treft. Daardoor konden voertuigen in de zelfrijdende stand langzaam doorrollen bij kruispunten als er geen andere auto’s of voetgangers aanwezig waren.

NXP Semiconductors

NXP Semiconductors pluste bij, tot 1,3 procent. De Nederlandse chipfabrikant, die is genoteerd in New York, heeft in 2021 een recordomzet in de boeken gezet, dankzij de zeer sterke wereldwijde vraag naar halfgeleiders. Het bedrijf verwacht dat die vraag de komende tijd sterk zal blijven.

De euro was 1,1271 dollar waard, tegen 1,1244 dollar bij het slot van de Europese beurs. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer en kwam uit op 88,33 dollar. Brentolie werd ook 0,10 procent duurder met 89,35 dollar per vat.