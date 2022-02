Kansspelautoriteit roept gokbedrijven op daglimiet te verlagen

De kansspelautoriteit roept gokwebsites op om de maximale daglimieten te verlagen. Voorzitter René Jansen doet dat nadat consumentenprogramma Kassa vorige maand had laten zien dat gebruikers die limiet op 100.000 euro per dag kunnen instellen. Ook de maximale speelduur kan nutteloos gemaakt worden door die in te stellen op 24 uur per dag.