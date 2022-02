Rutte 'onder de indruk' van de OVSE in Oekraïne

Minister-president Mark Rutte is "onder de indruk" van de manier waarop de OVSE haar werk doet in Oost-Oekraïne. "Daarom wilden we hier zijn", zo zei hij na afloop van een ontmoeting met vertegenwoordigers van de missie in Kiev. Hij werd samen met minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa bijgepraat over de huidige situatie in het land en over de nasleep van de ramp met vlucht MH17.

"De OVSE heeft geholpen om te kijken wat mogelijk was om menselijke overschotten naar Nederland te krijgen, zodat families opnieuw konden worden herenigd met hun overleden vrienden, familie en ouders." En nu leveren waarnemers informatie over de situatie in het oosten van het land, waar vermoedelijk vele duizenden Russische militairen gestationeerd zijn.

De OVSE was de eerste stop van Rutte en Hoekstra op hun tweedaagse reis naar Oekraïne. Het is voor het eerst dat Rutte een bezoek brengt aan het land, ondanks de grote rol die het onderzoek naar MH17 en het Oekraïnereferendum de laatste jaren in Nederland heeft gespeeld.

Zeer intensief contact

Hoewel er in die jaren altijd "zeer intensief contact" is onderhouden met de Oekraïense regering, was Rutte liever eerder naar het land gereisd, zei hij desgevraagd. Ook omdat de OVSE volgens hem een "heel grote rol heeft gespeeld" in de maanden nadat vlucht MH17 werd neergehaald.

Later op de avond zijn Rutte en Hoekstra ontvangen door premier Denys Shmyhal voor een werkdiner. Woensdag staat onder meer een ontmoeting met president Volodymyr Zelensky van het land op de agenda, en zullen de bewindslieden ook spreken met premier Shmyhal en minister Dmytro Kuleba van Buitenlandse Zaken. Later op de dag reizen ze nog naar Moldavië.