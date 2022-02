Koninklijk gezin zet streep door traditionele fotosessie Lech

De traditionele fotosessie van de Oranjes in Lech gaat dit jaar niet door. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat het gezin alleen nog compleet op de foto wil en dat is dit jaar door de afwezigheid van in ieder geval prinses Alexia niet mogelijk. Ook de zomerse tegenhanger die elk jaar aan het eind van de zomervakantie gemaakt wordt, komt te vervallen.