Belgisch raadslid verduisterde gift voor watersnoodslachtoffers

Sociaaldemocraat Claude Dedye, die hielp de hulp aan Pepinster te coördineren, drukte in december een geschonken lading steenkool achterover. Hij liet die bezorgen bij zijn schoonfamilie. Of zijn partner, die ook zijn fractievoorzitter is, ervan wist is onduidelijk. De Socialistische Partij onderzoekt de zaak. Zij heeft beide politici geschorst en Dedye gevraagd zijn raadszetel terug te geven, schrijft lokale krant L’Avenir.

De overstromingen van afgelopen zomer lieten weinig heel van Pepinster, dat niet ver van Luik ligt, over. De overheid krijgt veel kritiek over de trage wederopbouw. Particulieren en vrijwilligers schoten wel royaal te hulp.