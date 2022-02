Noorwegen schrapt coronamaatregelen, maar blijft afstand houden

Noorwegen schrapt per direct het leeuwendeel van de coronamaatregelen, hoewel er volgens premier Jonas Gahr Støre een golf van coronabesmettingen zit aan te komen. Het advies blijft minstens een meter afstand van anderen te houden en mondkapjes te dragen op drukke plekken.

Thuiswerken is niet langer verplicht en restaurants mogen na 23.00 uur alcohol schenken. Huishoudens mogen weer meer dan tien mensen ontvangen. Het Scandinavische land ging in december in gedeeltelijke lockdown vanwege de besmettelijke omikronvirusvariant.

Buurland Denemarken is sinds dinsdag helemaal verlost van coronamaatregelen. Net als in Kopenhagen wordt ook in Oslo de bescherming van vaccinatie geprezen.