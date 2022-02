Aantal onlinetransacties iDEAL blijft doorgroeien

Het aantal onlinetransacties via betaalmiddel iDEAL bleef in 2021 doorgroeien, meldt merkeigenaar Currence. Vorig jaar waren er voor het eerst meer dan 100 miljoen iDEAL-betalingen in een maand en bedroeg het aantal transacties in een kalenderjaar voor het eerst meer dan 1 miljard.

Het aantal iDEAL-transacties groeide in 2021 met bijna een derde ten opzichte van 2020, aldus Currence. Dat is twee keer zo hoog als de eerder geschatte groei van het aantal transacties in de Nederlandse e-commerce en heeft gezorgd voor het doorgroeien van het marktaandeel van iDEAL. Dat ligt nu op 71 procent, een lichte stijging ten opzichte van 2020.

IDEAL sloot 2021 af met 1,14 miljard betalingen, goed voor 99 miljard euro. Dat is een toename van 41 procent ten opzichte van 2020. Meer dan de helft van die betalingen ging niet om betalingen via webshops, maar om het afrekenen van onderlinge betaalverzoeken, verkeersboetes, gemeentebelastingen en beltegoeden.

QR-codes

Betalingen via QR-codes stegen ook. Ten opzichte van 2020 werd daar de helft meer gebruik van gemaakt, met name door grote goede doelen die tijdens de pandemie veilig en cashloos geld inzamelden. In totaal werden ruim 9 miljoen QR-codes gescand, goed voor bijna 6 miljoen betalingen en donaties.

Currence spreekt verder van een ‘onverminderd sterke groei’ van andere onlinemerken zoals online-identificatiedienst iDIN en een dienst voor het digitaal machtigen van incasso’s.