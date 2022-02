Beurs Amsterdam verder omhoog op eerste handelsdag februari

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag op de eerste handelsdag van de nieuwe beursmaand februari met winst gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de flinke plus van een dag eerder. Staalconcern ArcelorMittal was een uitblinker in de AEX-index, terwijl ook chipbedrijf Besi het goed deed dankzij een koopadvies van de Zwitserse bank UBS.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,3 procent hoger op 765,22 punten. De MidKap steeg 1,5 procent tot 1075,09 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,4 procent.

ArcelorMittal was met een plus van 5,7 procent de grootste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak, gevolgd door platenmaatschappij Universal Music Group (UMG) die er 5,3 procent aan waarde bijkreeg. Uitzender Randstad had ook een goede dag met een koerswinst van 4,3 procent. Besi klom 3,4 procent. Telecomconcern KPN sloot de rij met een min van 1,3 procent.

ING

ING ging 2 procent vooruit. ING werkt aan een oplossing voor Franse klanten, nu de bank de Franse consumentenmarkt verlaat. Zij krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid om over te stappen naar Boursorama, een dochter van Société Générale.

Bij de middelgrote bedrijven op de Amsterdamse beurs ging Air France-KLM aan kop met een winst van bijna 4 procent. De luchtvaartcombinatie profiteerde van de berichten dat steeds meer landen de reisbeperkingen vanwege het coronavirus beginnen los te laten. IAG, het moederbedrijf van British Airways, won 2,8 procent in Londen en easyJet werd ruim 3 procent hoger gezet op de Britse beurs.

UBS

In Zürich kwam UBS (plus 8 procent) met resultaten. De bank die wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers zag de winst in het slotkwartaal van 2021 lager uitvallen dan een jaar eerder. De daling werd veroorzaakt doordat het concern meer geld opzij moest zetten voor een slepende Franse belastingzaak. De bank kreeg een boete omdat het rijke Fransen zou hebben geholpen bij het ontduiken van belasting via geheime Zwitserse bankrekeningen. De kwartaalwinst was desondanks hoger dan verwacht.

De euro was 1,1244 dollar waard, tegen 1,1198 dollar bij het slot van de handel op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 88,61 dollar. Brentolie werd 0,6 duurder op 89,80 dollar per vat.