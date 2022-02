Invoering Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld

De Jonge stelt dat er meer tijd nodig is voor gemeenten, provincies en waterschappen om te oefenen met de nieuwe systemen, zo is hem duidelijk geworden tijdens overleggen met de overheden en deskundigen. Veel gaat volgens hem al goed, maar er zitten "verschillende onzekerheden" in de software die nodig is om de nieuwe omgevingsplannen te kunnen publiceren.

De Omgevingswet moet allerlei wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving bundelen en vereenvoudigen. De wet had al enkele jaren geleden moeten worden ingevoerd, maar is een paar keer uitgesteld, onder meer vanwege de ICT-systemen.