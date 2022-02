Rutte en Hoekstra bezoeken de OVSE in Kiev

Minister-president Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zijn in Oekraïne aangekomen. Hun eerste stop was bij het kantoor van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Wat precies besproken wordt tijdens het bezoek, is niet van tevoren bekendgemaakt. Duidelijk is wel dat Rutte en Hoekstra op de hoogte gebracht zullen worden van de rol die de OVSE heeft gespeeld in het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Ook worden ze ingelicht over de huidige situatie in het oosten van het land.

De OVSE heeft in Oekraïne een speciale missie, de Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM). Rutte en Hoekstra werden welkom geheten door het hoofd van de SMM, Yaşar Halit Çevik. Ook zijn tweede man Mark Etherington en speciaal adviseur Digdem Buner zijn bij het overleg aanwezig.