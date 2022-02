Evenementenlocaties merken zorgen buitenlandse artiesten

Verscheidene evenementenlocaties merken dat buitenlandse artiesten zich zorgen maken over de coronamaatregelen en optredens soms verplaatsen of annuleren. Dat komt naar voren uit een rondgang onder evenementenlocaties Rotterdam Ahoy, Ziggo Dome en AFAS Live.

Op dit moment moeten evenementen zich houden aan een sluitingstijd van 22.00 uur, dient het publiek een zitplaats te hebben en geldt binnen een maximum van 1250 mensen. Over twee weken weegt de overheid de maatregelen opnieuw.

"Wij hebben geen rechtstreeks contact met artiesten. Maar wat wij wel zien is dat het het tweede kwartaal alweer wiebelig en onzeker wordt," zegt Jolanda Jansen, directeur van Rotterdam Ahoy. Ze merkt dat er bij artiesten "onzekerheid heerst" en iedereen "heel bezorgd is of het hier wel mag of kan". Dat leidt er mogelijk toe dat artiesten hun optredens annuleren. "Wij verdienen ons geld door een gebouw te verhuren of iets te organiseren. Als evenementen niet doorgaan, bijvoorbeeld omdat een artiest cancelt, dan is dat ook voor ons heel nadelig."

Onzekerheid

Danny Damman, directeur van de Ziggo Dome in Amsterdam, vreest ook voor afzeggingen. Hij merkt al dat buitenlandse artiesten optredens willen verplaatsen door de onzekerheid over de coronamaatregelen. Artiesten kiezen volgens hem "eieren voor hun geld". "Je ziet nu dat wij vanuit promotors verzoeken krijgen voor vervangende data." Als huurder van de Ziggo Dome weet je op dit moment niet waar je aan toe bent, stelt hij, want er ontbreekt "een langetermijnvisie".

"We merken bij AFAS Live dat iedereen er alles aan doet om shows door te laten gaan", zegt Birgitte de Winter, de directeur van de Amsterdamse concerthal. "Toch merken we dat het voor tours lastig blijft. Internationale artiesten moeten rekening houden met reizen en maatregelen in andere landen. Als je als band zoveel gaten ziet vallen in je schema, maken ze toch de afweging om de tour vroegtijdig te verplaatsen naar later het jaar."

Zo ook de uitverkochte show van de Italiaanse rockband MÃ¥neskin. "Wegens de omstandigheden rondom het coronavirus is de band genoodzaakt geweest de geplande tour uit te stellen en daarmee dus ook de show in de AFAS Live." Toch zeggen De Winter en haar collega's positief te blijven. "De situatie in andere landen is een stuk beter voor de cultuursector en we zien dat andere podia weer open kunnen. Onze grootste droom is om weer op volle toeren te draaien."