Haven Delfzijl tijdelijk dicht om hoogwater

De dijkdoorgangen worden gesloten als er een waterstand op zee wordt verwacht van 3,00 meter boven NAP of hoger. Rijkswaterstaat voorziet kort na middernacht een stand van 3,10 meter boven NAP. De dijkdoorgangen gaan weer open als het water voldoende is gezakt en er geen water meer over de weg stroomt.

Collega’s van waterschap Hunze en Aa’s helpen Noorderzijlvest bij het zware karwei. Afgelopen zaterdag en zondag zijn de coupures ook al gesloten geweest. Er is volgens Noorderzijlvest nog geen reden om extra dijkbewaking in te stellen.