Streamingdienst HBO Max komt volgende maand naar Nederland

Het aanbod op de streamingdienst bestaat uit films en series van onder meer de tv-zender HBO en filmstudio Warner Bros. Naast klassiekers als The Sopranos, Game of Thrones en Friends kunnen Nederlandse kijkers er ook series als Succession en Just Like That kijken. Die laatste serie is het vervolg op hitserie Sex and the City uit de jaren 90 en 2000. Ook bijvoorbeeld de reüniespecial van Harry Potter en House of the Dragon, de prequelserie van Game of Thrones, zijn op HBO Max te vinden.

Tot en met vorig jaar konden klanten van Ziggo een deel van het aanbod van HBO kijken, maar de zender besloot de overeenkomst met het Nederlandse kabelbedrijf niet te verlengen. Dat maakte het mogelijk dat HBO Max nu in Nederland wordt gelanceerd. In Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kan dat bijvoorbeeld nog niet omdat HBO daar een deal heeft met Sky.

HBO Max gaat in Nederland de concurrentie aan met diensten als Netflix, Videoland, Disney+, Amazon Prime Video en Apple TV+. De dienst werd in 2020 gelanceerd in de Verenigde Staten. Vorig jaar kwamen daar al Europese landen als Zweden, Denemarken en Spanje bij. Tegen 2026 moet HBO Max in 190 landen beschikbaar zijn.