Bloomberg: investeerders willen Novartis-divisie samen inlijven

De gesprekken tussen Blackstone, Carlyle en Novartis zijn volgens de bronnen nog maar net begonnen. De bedrijven zelf wilden niet reageren op het nieuws.

Sandoz maakt medicijnen na waarop het patent is verlopen, waardoor ze vaak goedkoper zijn. Novartis wil van het bedrijfsonderdeel af om aandeelhouders tevreden te houden. Door de grote concurrentiedruk op de markt voor generieke medicijnen zijn de winstmarges lager dan bij zelf ontwikkelde medicijnen.

Opbrengsten stagneerden

Daarnaast zorgde de coronapandemie ervoor dat de opbrengsten stagneerden op 9,6 miljard dollar in 2020. Mensen hadden door lockdowns en afstand houden minder behoefte aan medicijnen tegen bijvoorbeeld verkoudheid. Op het hoogtepunt van de pandemie werd bovendien veel reguliere zorg uitgesteld waardoor de vraag naar niet-coronagerelateerde medicijnen minder was.

Carlyle is in Nederland bekend als koper van de speciaalchemietak van verfconcern AkzoNobel, die later werd omgedoopt in Nouryon. Blackstone kocht begin vorig jaar de Haagse zakenbank NIBC.