Aantal coronagevallen stijgt overal, maar vooral onder ouderen

In elke leeftijdsgroep stijgt het aantal nieuwe coronagevallen snel, maar vooral onder ouderen. Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Toen de besmettelijke omikronvariant van het coronavirus in Nederland binnenkwam raakten vooral kinderen en jonge volwassenen besmet. Later waren het de dertigers, veertigers en vijftigers, de groep van hun ouders.