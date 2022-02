België gaat tientje innen op korte vliegreis

Wie van Brussel terug naar Schiphol vliegt of op Zaventem het vliegtuig naar Parijs pakt, gaat meer betalen. België gaat op zulke korte vluchten een vliegbelasting van 10 euro heffen.

De Belgische regering wil de kosten van vliegen voor maatschappij en milieu beter uitdrukken in de prijs. Allereerst voor bestemmingen binnen 500 kilometer, waarvoor reizigers ook de trein kunnen nemen. Op zo’n vliegreis int de fiscus straks een tientje. Voor bestemmingen verder weg in Europa bedraagt de vliegtaks 2 euro, voor reizen daarbuiten 4 euro. Invoering van de heffing kost nog zeker enkele maanden.

Nederland heft een vliegbelasting van 7,85 euro op passagiersvluchten, maar in het nieuwe coalitieakkoord is vanaf volgend jaar een verhoging afgesproken. Den Haag zou het liefst op EU-niveau afspraken maken over de taks.