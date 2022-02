Kamer stemt volgende week over motie om 2G in te trekken

De Tweede Kamer stemt volgende week dinsdag over een motie om de wet die 2G-beleid mogelijk maakt definitief in te trekken. Eigenlijk stond het voorstel deze dinsdag al op de rol, maar indiener SGP wil graag dat er hoofdelijk wordt gestemd. Dat kan pas volgende week.

De motie kan naar verwachting rekenen op steun van vrijwel de hele oppositie. Ook de ChristenUnie stemt voor. Of de PvdA de motie zal steunen, moet nog blijken. Volgende week zullen alle Kamerleden individueel zich voor of tegen de motie moeten uitspreken.

Het kabinet kondigde enkele uren voordat het voorstel eigenlijk in stemming zou worden gebracht aan dat de 2G-wet voorlopig van tafel is. Nader onderzoek is nodig vindt het kabinet. En snelle invoering van een 2G-pas, die alleen toegang geeft aan recent genezen of gevaccineerde mensen, draagt op dit moment toch weinig bij. Ongevaccineerden kunnen niet meer testen voor toegang als 2G wordt ingevoerd.

‘Niet alleen aanhouden, maar ook intrekken die wet’, zei SGP-voorman Kees van der Staaij daarop. Hij diende samen met Kamerlid Pieter Omtzigt de motie in, en vroeg ‘wegens het belang van dit onderwerp’ om een hoofdelijke stemming. Het was te laat voor de Kamer om dat nog dinsdag in te plannen.