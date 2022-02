Poetin en Italiaanse premier Draghi bespreken Oekraïne-crisis

De Russische president Vladimir Poetin en de Italiaanse premier Mario Draghi hebben telefonisch overlegd over de crisis in Oekraïne. Volgens de Italiaanse regering zijn de twee leiders het eens dat er een oplossing voor de crisis gevonden moet worden die standhoudt. Dan kan er een klimaat van wederzijds vertrouwen worden geschapen volgens Poetin en Draghi. Beiden vrezen zeer ernstige gevolgen als de crisis escaleert.

Draghi heeft er bij Poetin op aangedrongen dat de toestand ‘moet de-escaleren’. Italië heeft veel economische belangen bij goede betrekkingen met Rusland.

Rusland en het Westen hebben sinds 2014 ruzie over Oekraïne. In Russische ogen hebben westerse mogendheden, vooral de VS, er een staatsgreep laten plegen, maar volgens het Westen is de machtswisseling het gevolg van een volksopstand en is het land daarom een pro-westerse koers ingeslagen.

Boris Johnson

Westerse mogendheden beschuldigen Rusland er nu van met een invasie te dreigen door veel troepen langs de Oekraïense grens te plaatsen. De Britse premier Boris Johnson bezoekt Kiev dinsdag en belt woensdagmiddag met Poetin. De Russische president heeft laten weten dat hij dinsdagmiddag met de pers spreekt over de crisis.

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken bezoeken dinsdag ook Kiev. Woensdag gaan ze naar Moldavië, een klein land dat ligt ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. Een deel van Moldavië op de oostelijke oever van de rivier de Dnjestr is in handen van pro-Russische separatisten en er is een Russisch legeronderdeel gelegerd.