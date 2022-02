Frankrijk en EU-partners gaan zich beraden op missie in Mali

Frankrijk gaat voor medio februari met EU-partners beslissen hoe het militair verder wil in Mali. Dat land gaf deze week de Franse ambassadeur opdracht te vertrekken. ‘Het is duidelijk dat het zo niet verder kan’, concludeerde een Franse regeringswoordvoerder op de radio.

In het uitgestrekte Mali zijn onder meer jihadisten actief. Nederland leverde er jarenlang een militaire bijdrage aan een internationale stabilisatiemissie van de Verenigde Naties, Minusma. Inmiddels bestaat de Nederlandse steun voor die missie onder meer uit de inzet van een transportvliegtuig.

De relatie tussen de Malinese leiders en Europese landen is de afgelopen tijd steeds verder verzuurd. Militairen pleegden in 2020 een staatsgreep in het land. Ze deden later naar verluidt een beroep op het Russische huurlingenleger Wagner. Dat viel slecht in Europese hoofdsteden.

Vijandige opmerkingen

Mali wees de Franse ambassadeur maandag uit omdat het verontwaardigd was over ‘vijandige’ opmerkingen van Franse topfunctionarissen. Zo had minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian hard uitgehaald naar het militaire regime, dat hij ‘onverantwoordelijk’ gedrag verweet.

De uitwijzing van de diplomaat leidde tot internationale kritiek. Zo noemde Duitsland het besluit ‘ongerechtvaardigd’.