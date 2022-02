Verdachte Drentse kofferbakmoord blijft vastzitten

De 43-jarige Hans O. uit Emmen, die wordt verdacht van de moord op Ralf Meinema uit Klazienaveen, blijft de komende tijd vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Assen dinsdag bepaald. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat het in de gevangenis in Leeuwarden slecht gaat met de Emmenaar, maar dat hij niet ongeschikt is voor detentie.

O. huilde vorige week tijdens een tussentijdse zitting en zei dat wat hem betreft ‘de stekker eruit’ mag, waarmee hij wilde aangeven dat hij het echt niet langer volhoudt in voorarrest in de gevangenis. Maar overplaatsing naar een afdeling met extra zorg of een psychiatrische afdeling bij een andere gevangenis wil hij ook niet. De rechtbank vindt de zaak te ernstig om hem vrij te laten.

Het lichaam van de 31-jarige Ralf Meinema werd eind maart 2017 gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes. Die hing over de rand van het Stieltjeskanaal in de buurt van Coevorden. Meinema is met geweld om het leven gebracht. In april wordt de zaak tegen Hans O. inhoudelijk behandeld.