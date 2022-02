Door storm Corrie stuurloos geraakt schip geborgen

Het door storm Corrie op drift geraakte vrachtschip Julietta D is voor de kust van Zuid-Holland geborgen. Maritiem dienstverlener Boskalis kreeg de opdracht om het vaartuig veilig te stellen en meldt dat die klus nu is geklaard.

Maandag hield het anker van de Julietta D het niet meer in het stormachtige weer, waarna het schip bij IJmuiden in aanvaring kwam met een ander schip. Na de aanvaring maakte de Julietta D water. Ook was het schip stuurloos. Daarom werden de achttien bemanningsleden van boord gehaald.

Een grote zeesleper van Boskalis legde maandag rond 18.30 uur de eerste sleepverbinding met de Julietta D. Dat moest voorkomen dat het schip in de buurt van het Zuid-Hollandse Monster op de kust zou lopen. Vervolgens trok de zeesleper de Julietta D verder de zee op.

Het stormachtige weer maakte het rond 19.00 uur onmogelijk om een andere sleepboot van partnerbedrijf Multraship te verbinden aan de Julietta D. Uiteindelijk moest er een tweede grote zeesleper van Boskalis aan te pas komen om een tweede sleepverbinding te leggen. Dat lukte dinsdagochtend na zonsopgang, waarna de twee slepers koers zetten naar de haven van Rotterdam.