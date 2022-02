Burgemeester Apeldoorn sluit wijnbar voor twee weken

Wijnbar en tapperij Den Olifant in Apeldoorn moet de deuren de komende twee weken gesloten houden. Dat heeft burgemeester Ton Heerts van de Gelderse plaats besloten, nadat handhavers zaterdagavond constateerden dat vrijwel alle coronaregels in het etablissement overtreden werden. De wijnbar moest toen direct sluiten.

Volgens de gemeente was het ‘stampvol’ in het kleine café. De QR-code werd niet gecontroleerd, mensen zaten niet op stoelen en niemand had een mondkapje op. Heerts: ‘Ik snap dat kleinere café’s met de huidige coronamaatregelen lastig uit de voeten kunnen. Daarom dringen we als burgemeesters ook stevig aan op betere financiële ondersteuning en op een openingsplan. Maar in de tussentijd moet iedereen zich gewoon aan de regels houden.’

De eigenaar van Den Olifant zegt dat hij in zijn wijnbar ‘een glimlach, bier en knuffels’ wil brengen. ‘En natuurlijk hadden we mensen kunnen laten zitten op een stoel met 1,5 meter per groep. Hadden we kunnen doen. Maar dan had ik in ons kroegje vier tafels kunnen vullen’, schrijft hij op Facebook. Heerts heeft de ondernemer uitgenodigd voor een gesprek op het stadhuis.