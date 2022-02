Rotterdammer langer vast voor betrokkenheid bij dode in Amsterdam

De 38-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Italiaan in Amsterdam blijft langer in de cel. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij zeker twee weken langer vast blijft zitten, meldt het Openbaar Ministerie.

De man werd afgelopen weekend aangehouden. Waar hij precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De politie trof het 42-jarige slachtoffer donderdag dood aan in zijn woning aan de VOC-kade in het centrum van de stad. Volgens de politie is inmiddels duidelijk dat hij door een misdrijf is omgekomen.

Het is nog onduidelijk wanneer het slachtoffer precies om het leven is gekomen.