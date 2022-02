Brandweer: weinig zicht op slachtoffers koolmonoxidevergiftiging

De brandweer, de veiligheidsregio’s en de Nederlandse Brandwondenstichting starten opnieuw een landelijke campagne om mensen meer bewust te maken van de gevaren van koolmonoxide. Door dat reukloze, giftige gas komen jaarlijks naar schatting vijf tot tien mensen om het leven en belanden honderden slachtoffers in het ziekenhuis, aldus de brandweer, die pleit voor een koolmonoxidemelder in elk huishouden.

Volgens de brandweer is het daadwerkelijke aantal slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging veel hoger. De Onderzoeksraad voor Veiligheid schatte eerder dat het mogelijk om drie tot vier keer meer mensen gaat. ‘In Nederland vindt er op dit moment geen eenduidige registratie plaats van koolmonoxide-incidenten’, stelt Carolien Angevaren namens de veiligheidsregio’s. ‘Dit komt doordat koolmonoxidevergiftiging vaak niet herkend wordt. De werkelijke omvang van het probleem is dus onbekend.’ Volgens de brandweer ‘wordt er gesproken’ over een landelijk registratiesysteem.

Koolmonoxide ontstaat bij een onvolledige ontbranding. Het komt in ons lichaam terecht door inademing. De eerste verschijnselen bij een acute blootstelling zijn onder meer hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, geheugenverlies en flauwvallen. Een hoge concentratie kan de dood tot gevolg hebben.

Onwetendheid

De brandweer ziet nog veel onwetendheid over het giftige gas. Zo wordt een vergiftiging met milde klachten niet altijd herkend, ook niet achteraf door de huisarts of in het ziekenhuis, zegt de woordvoerster. ‘Heel vaak krijgen mensen griepverschijnselen. Zulke symptomen, zoals misselijkheid en hoofdpijn, doen vaak eerder aan iets anders denken dan koolmonoxide. Maar ook als het een vrij lage dosering is, bijvoorbeeld dagelijks in je woon- of werkomgeving, is het schadelijk en kun je nare klachten krijgen.’

Ook denken veel Nederlanders volgens de brandweer dat oude geisers verantwoordelijk zijn voor koolmonoxide, maar laat onderzoek juist zien dat het in de helft van de gevallen om moderne cv-ketels gaat.

Goede ventilatie

De campagne moet mensen wijzen op wat zij kunnen doen om een vergiftiging te voorkomen, zoals hun verwarmingsinstallatie onderhouden en zorgen voor goede ventilatie. ‘Per 1 juli wordt een rookmelder in huis verplicht, het liefst zouden wij zien dat daar ook een verplichting voor een koolmonoxidemelder bij komt’, aldus de woordvoerster van de brandweer. Volgens haar bestaat er binnen de installatiebranche de wens om verbrandingstoestellen jaarlijks te keuren op veiligheidseisen.