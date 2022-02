Chipbedrijf Besi bovenaan in positieve AEX dankzij koopadvies

Besi stond dinsdag bovenaan in de Amsterdamse AEX-index, die positief begon aan de nieuwe beursmaand. De chipbedrijven op het Damrak, waaronder Besi, hadden de wind in de zeilen dankzij het sterke herstel van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Besi kreeg daarnaast een koopadvies van de Zwitserse bank UBS. Deze bank, waar de Nederlander Ralph Hamers aan het roer staat, werd zelf ook flink hoger gezet dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent hoger op 761,22 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 1073,16 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Naast Besi (plus 4,8 procent) behoorden staalconcern ArcelorMittal en uitzender Randstad tot de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak, met winsten tot 3 procent. De chipbedrijven ASMI en ASML wonnen tot 1,8 procent na de resultaten van de Nederlandse chipproducent NXP Semiconductors, die een beursnotering heeft in New York. Telecomconcern KPN sloot de rij met een min van 1,7 procent.

ING

ING klom 1,3 procent. De bank, waar Hamers in het verleden de leiding had, werkt aan een oplossing voor Franse klanten, nu de bank de Franse consumentenmarkt verlaat. Zij krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid om over te stappen naar Boursorama, een dochter van Société Générale.

Ondertussen zag Hamers als topman van UBS de winst van die bank in het slotkwartaal van 2021 lager uitvallen. De daling werd veroorzaakt doordat het concern meer geld opzij moest zetten voor een slepende Franse belastingzaak. De bank kreeg een boete omdat het rijke Fransen zou geholpen bij het ontduiken van belasting via geheime Zwitserse bankrekeningen. De kwartaalwinst viel desondanks hoger uit dan analisten en beleggers hadden verwacht. Ook kwam Hamers met nieuwe winstdoelen als onderdeel van een strategie-update. Het aandeel steeg 6 procent in Zürich.

Air France-KLM

Bij de middelgrote bedrijven op de Amsterdamse beurs ging Air France-KLM aan kop met een winst van 3 procent. De luchtvaartcombinatie profiteerde van de berichten dat steeds meer landen de reisbeperkingen vanwege het coronavirus beginnen los te laten. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties was de grootste daler met een verlies van 0,8 procent.

De euro was 1,1256 dollar waard, tegen 1,1198 dollar bij het slot van de handel op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 87,56 dollar. Brentolie werd ook 0,7 procent goedkoper op 88,67 dollar per vat.