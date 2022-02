Marktonderzoeker: fabrikanten in eurozone voeren prijzen flink op

Fabrikanten in de eurozone kiezen voor een agressieve prijsstelling, wat wil zeggen dat ze hun prijzen voor klanten flink opvoeren nu de inflatie zo sterk is opgelopen. Dit meldt de Britse marktvorser IHS Markit die elke maand internationaal onderzoek doet bij inkoopmanagers. Hoewel er volgens de onderzoekers tekenen waren dat de problemen in de toeleveringsketens van bedrijven afnamen, stelde de sterke vraag naar tal van producten fabrikanten in staat om hogere kosten door te berekenen aan klanten.

IHS Markit-econoom Chris Williamson stelt dat de prijzen voor goederen die van de lopende band rolden gemiddeld een van de grootste prijsstijgingen in jaren lieten zien. Dat wijst er volgens hem op dat de inflatie in Europa komende maanden waarschijnlijk hoog zal blijven. De marktvorser stelt ook een eerdere inschatting voor de industriële bedrijvigheid in de eurozone iets naar beneden bij. In onder meer Nederland, Duitsland en Ierland zag het plaatje er wel beter uit dan in december, maar de activiteit in bijvoorbeeld de Italiaanse en Franse industrie kende wat minder groei.

Maandag werd al bekend dat de Duitse inflatie in januari een stuk minder hard is gedaald dan economen alom hadden voorzien. Inmiddels is bekend dat in Frankrijk, de op een na grootste economie van de eurozone, de inflatie vorige maand eveneens hoger is uitgepakt dan verwacht. Door de cijfers zullen de financiële markten met nog meer interesse kijken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week. Beleidsmakers van de ECB gingen er tot nu toe steeds van uit dat de rente dit jaar niet hoeft te worden verhoogd om de inflatie te beteugelen.