Oekraïne breidt strijdkrachten fors uit

Oekraïne gaat zijn strijdkrachten uitbreiden met 100.000 personeelsleden over drie jaar. Momenteel telt het land naar schatting 215.000 militairen in actieve dienst. President Volodimir Zelenski heeft de uitbreiding aangekondigd en gezegd dat het land militair en diplomatiek gezien nog nooit zoveel steun heeft gehad. Rusland heeft veel troepen langs de grens met Oekraïne samengetrokken en er zijn zorgen over een op handen zijnde aanval.

Zelenski waarschuwde opnieuw dat er geen paniek gezaaid mag worden over een dreigende Russische aanval. De economie van het land die met moeite overeind weet te blijven, zou daar schade van ondervinden. Afgelopen week maande Zelenski ook al tot kalmte.

Het is niet duidelijk wat voor rol de extra militairen krijgen. Jaarlijks zijn er honderdduizenden die de dienstplichtige leeftijd bereiken. Maar er is niet genoeg geld beschikbaar voor uitrusting en soldij voor een heel groot leger. Oekraïne geeft op papier veel geld aan defensie uit, maar de uitgaven zijn gemeten per militair veel minder dan in de meeste andere Europese landen.

Oekraïne had aan het begin van de gewapende conflicten in het oosten in 2014 nauwelijks een functionerend leger. Voor veel dienstplichtigen die daadwerkelijk voor hun militaire dienst opkwamen, ontbrak uitrusting. Het materieel was bovendien verouderd. Sinds 2014 heeft het land tot ergernis van Rusland veel steun bij de wederopbouw en training van de strijdkrachten gehad van westerse landen, vooral de VS.