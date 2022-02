Britse media halen uit naar ‘schaamteloze’ Johnson na rapport

De publicatie van een verslag over het partygate-schandaal domineert dinsdag de voorpagina’s van ochtendkranten in het Verenigd Koninkrijk. Premier Boris Johnson krijgt in veel gevallen de volle laag. Zo schrijft de Daily Mirror dat de ‘schaamteloze’ Johnson nog steeds weigert op te stappen.

‘Falend leiderschap’, kopt Metro, dat daarmee citeert uit het kritische verslag van topambtenaar Sue Gray. Die had streng geoordeeld over feestelijke bijeenkomsten met overheidspersoneel tijdens lockdowns. Die hebben geleid tot het beeld dat medewerkers van de regering het niet zo nauw nemen met hun eigen coronabeleid.

Inmiddels heeft ook de politie een onderzoek ingesteld. Daardoor kon Gray niet al haar bevindingen publiceren. Ze beperkte zich tot een relatief korte voorlopige versie, tot chagrijn van sommige media. De Daily Mail opende met een oproep om alles openbaar te maken: ‘Now publish the whole damn thing’, publiceer verdorie alles.

Twaalf feesten

Partygate heeft de positie van Johnson aan het wankelen gebracht. ‘De politie onderzoekt nu twaalf feesten, drie daarvan zijn bijgewoond door de premier, één was in zijn eigen flat’, kopt The Daily Mirror. Ondertussen groeit de onvrede binnen de Conservatieve Partij van de Johnson. ‘Tories keren zich tegen premier vanwege Gray-rapport’, aldus The Guardian op de voorpagina.

Sommige media berichten met een knipoog over de ophef. ‘50 Shades of Gray’, kopt Daily Star, die een gefotoshopte afbeelding publiceerde van een vastgeketende premier. De kop is een verwijzing naar het erotische boek 50 Shades of Grey. De tabloid concludeert dat Johnson in het rapport een flink pak slaag heeft gekregen.