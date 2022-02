College: overheid moet meer doen tegen seksuele intimidatie

De overheid moet meer doen om seksuele intimidatie te voorkomen en aan te pakken. Daar dringt het College voor de Rechten van de Mens op aan in een brief aan de ministers van vijf ministeries en de staatssecretaris voor Media.

‘Het is van belang dat u en uw departementen gecoördineerd dit onderwerp bespreekbaar maken, aan preventie werken, ervoor zorgen dat slachtoffers goed worden opvangen en dat meldingen zorgvuldig worden onderzocht,’ schrijft het College.

Het college wil onder meer dat er wetgeving komt die de aanstelling van een vertrouwenspersoon in een bedrijf verplicht maakt en dat het wetsvoorstel seksuele misdrijven ‘voortvarend’ behandeld wordt. Dat wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat dwang, bedreiging en geweld geen voorwaarden meer zijn voor veroordeling bij een seksueel misdrijf. Zo is het straks ook strafbaar om seks te hebben met iemand als je weet dat de ander het niet wil. Het duurt nu waarschijnlijk nog tot 2024 voor de nieuwe wetgeving rond seksueel geweld in werking treedt.

ILO-verdrag 190

Verder moet het zogenoemde ILO-verdrag 190 worden goedgekeurd, aldus het college. Dat verdrag werd in 2019 aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie om geweld en intimidatie op het werk uit te bannen. Nederland stemde voor het verdrag, maar heeft het nog niet bekrachtigd. Goedkeuring zal volgens het college leiden tot ‘een betere rechtsbescherming van werknemers in het algemeen en vrouwelijke werknemers in het bijzonder’.

Het mensenrechteninstituut stuurde de brief naar de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid en aan de staatssecretaris voor Cultuur en Media.