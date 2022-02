EU-landen willen limiet subsidies voor buitenlandse chipbedrijven

Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Italië vrezen volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, dat buitensporige overheidsinvesteringen in de chipproductie kunnen leiden tot een subsidiewedloop tussen EU-landen of zelfs een overproductie van chips. De landen steunen de inspanningen van Brussel om meer chips te maken om de tekorten aan halfgeleiders aan te pakken. Ze vinden echter dat de staatssteun meer moet gaan naar innovatie dan naar productie. De landen willen geen veto uitspreken over het gebruik van staatssteun, maar ervoor zorgen dat het geld verstandig wordt besteed.

De vijf landen erkennen dat de EU concurrerender en onafhankelijker moet worden op het gebied van chips, maar waarschuwen voor het zogeheten reshoring, ofwel het terughalen van de chipproductie die veelal naar lagelonelanden is verplaatst. In plaats daarvan willen ze dat de EU met landen buiten het blok moet samenwerken om hun markten open te houden en de toegang tot halfgeleiders daar veilig te stellen.

EU Chips Act

De vijf landen hebben met elkaar overlegd vóór de publicatie van het voorstel van de EU Chips Act, waarin de ideeën van Brussel worden uiteengezet om een wereldleider te worden in de productie van halfgeleiders. Dat voorstel zou de EU minder afhankelijk moeten maken van Azië en de Verenigde Staten voor de aanlevering van chips voor auto’s, smartphones en wasmachines.

Het doel van de EU is om tegen 2030 een vijfde van chips ter wereld zelf te maken. Om dat te bereiken moet de huidige Europese chipproductie verviervoudigd worden. Het plan zal worden bekostigd met tientallen miljarden euro’s aan financiering uit zowel de EU-begroting als die van EU-landen afzonderlijk.

Uitbreidingsplannen

Zowel de Amerikaanse chipfabrikant Intel als zijn Taiwanese concurrent TSMC heeft al aangegeven naar Duitsland te kijken als onderdeel van hun Europese uitbreidingsplannen. Intel heeft duidelijk gemaakt dat het mogelijk miljarden aan staatssteun wil om zich in de EU te vestigen.