Kabinet geeft vrijdag duidelijkheid over compensatie spaartaks

Het kabinet komt vrijdag met een eerste oplossing voor de problemen rond de spaartaks. Deze kwestie is de afgelopen weken uitgegroeid tot een hoofdpijndossier voor het nieuwe kabinet. De vraag is hoeveel mensen straks gecompenseerd worden en hoe het herstel wordt uitgevoerd. De rekening kan hoe dan ook flink oplopen.

Het gaat om de omstreden vermogensrendementsheffing, vaak de spaartaks genoemd. Hierover wordt al jaren een juridische strijd gevoerd. De Belastingdienst hanteert namelijk een ‘verzonnen’ rendement waarover de fiscus belasting heft. Daadwerkelijk rendement op vermogen als spaargeld, aandelen of een tweede woning is niet zomaar te berekenen. De belasting wordt geheven in ‘box 3’, die geldt vanaf een bepaald bedrag.

Eind vorig jaar kwam de Hoge Raad met een uitspraak dat de regels voor het belasten van vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Dat oordeel is op zich niet heel nieuw. Wel nieuw is dat de Hoge Raad vindt dat aan de belastingplichtige in de betrokken zaak ‘rechtsherstel’ geboden dient te worden.

Miljardenstop

Daarom komt staatssecretaris Marnix van Rij vrijdag met een brief waarin hij uitlegt welke oplossing het kabinet wil bieden voor de problemen met de spaartaks. Het gaat vermoedelijk om een vrij grote groep mensen die herstel zal krijgen. Naar verluidt komen meer mensen in aanmerking dan alleen zij die bezwaar aantekenden of alleen mensen in de zaak die bij de Hoge Raad diende, en betrekking had op de jaren 2017-2018. Bij zaken over andere jaren verwacht het kabinet namelijk een soortgelijke uitslag.

Volgens NRC en De Telegraaf gaat het om een ‘miljardenstrop’ waar rekening mee wordt gehouden, maar ingewijden benadrukken dat dit zal afhangen van de groep die uiteindelijk wordt gecompenseerd.

Budgettaire gevolgen

Wat er precies moet gebeuren met het arrest van de Hoge Raad, is volgens Van Rij nog niet precies duidelijk. Wel heeft de uitspraak hoe dan ook ‘grote uitvoeringstechnische en budgettaire gevolgen’. Het is ook nog de vraag of de door problemen geplaagde fiscus een hersteloperatie zou kunnen uitvoeren.