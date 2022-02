Zwangere journaliste hoeft niet uit te wijken naar Afghanistan

Een zwangere Nieuw-Zeelandse journaliste in Qatar mag toch terugkeren naar haar eigen land. Ze mocht eerder Nieuw-Zeeland niet in omdat het land de grenzen heeft gesloten vanwege het coronavirus, maar de regering staat haar nu toch toe te komen na veel ophef over de weigering. De 35-jarige Charlotte Bellis die voor al-Jazeera in Afghanistan heeft gewerkt, wil naar huis om te bevallen.

Toen de autoriteiten weigerden, wendde Bellis zich tot de Taliban. Die lieten weten dat ze welkom in Afghanistan zou zijn. Het is in Qatar strafbaar ongetrouwd en zwanger te zijn. De wens van Bellis en de gastvrijheid van de Taliban hebben veel aandacht gekregen in en buiten Nieuw-Zeeland.

Volgens vicepremier Grant Robertson heeft het besluit haar terug te laten komen, echter niets te maken met de ophef. De zaak is volgens hem heroverwogen en er is een plaats in een quarantainecentrum vrij. Nieuw-Zeelanders kunnen om zeer dringende redenen terugkeren en moeten dan een tijd in quarantaine gaan. Robertson zei dat de regering donderdag met plannen voor de heropening van de grenzen komt.

De commotie over Bellis heeft opnieuw onder de aandacht gebracht dat talrijke Nieuw-Zeelanders als gevolg van de strenge coronamaatregelen al lange tijd zijn gestrand in het buitenland.