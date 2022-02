Nog drie bezetters in Sterrebos bij VDL Nedcar

In het bos naast VDL Nedcar in Born zitten dinsdag nog maar drie bezetters in de bomen. Twee vertrokken in de nacht van maandag op dinsdag. Twee activisten die de vertrekkers probeerden af te lossen, werden aangehouden bij hun poging het bos binnen te gaan, liet een woordvoerster van de actiegroep Red het Sterrebos weten. Vooralsnog blijven de drie overgebleven bezetters waar ze zijn.