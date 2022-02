AEX begint nieuwe maand met duidelijke winst

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met winst aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerken in de eerste sessie van de nieuwe maand cijfers over de bedrijvigheid in de Europese industrie. Daarnaast is er aandacht voor financiële fondsen en chipbedrijven na de handelsupdates van respectievelijk het Zwitserse UBS, waar de Nederlander Ralph Hamers aan het roer staat, en de Nederlandse chipproducent NXP Semiconductors.

De AEX-index stond na een paar minuten handelen 0,8 procent hoger op 760,79 punten. Betalingsbedrijf Adyen was de sterkste stijger met een winst van 3,1 procent. Onderaan bungelde telecomconcern KPN met een verlies van 1,1 procent. Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI wonnen tot 2,8 procent na de handelsupdate van NXP, dat zelf in New York een notering heeft. De MidKap steeg 0,9 procent tot 1068,99 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1 procent.

ING ging in de AEX 1,1 procent vooruit. De bank, waar Hamers in het verleden de leiding had, werkt aan een oplossing voor Franse klanten, nu de bank de Franse consumentenmarkt verlaat. Zij krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid om over te stappen naar Boursorama, een dochter van de grote Franse bank Société Générale.

UBS

Ondertussen zag Hamers als topman van UBS (plus 1 procent) de winst van die bank in het slotkwartaal van 2021 lager uitvallen. De daling werd veroorzaakt doordat het concern meer geld opzij moest zetten voor een slepende Franse belastingzaak. De bank kreeg een boete omdat het rijke Fransen zou geholpen bij het ontduiken van belasting door geld op geheime Zwitserse bankrekeningen te zetten.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) zwakken de problemen in de toeleveringsketens van de industrie zoals tekorten aan materialen en grondstoffen wat af. De inkoopprijzen voor materialen stegen minder hard dan eerder. Ook de kosten voor energie, transport en personeel gingen minder sterk omhoog. De verkoopprijzen stegen eveneens minder hard. De nieuwste cijfers over de bedrijvigheid in andere Europese landen komen in de loop van de ochtend. Dan wordt mogelijk ook meer duidelijk over de impact van de omikronvariant van het coronavirus.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 87,99 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 89,09 dollar per vat. De euro was 1,1268 dollar waard, tegen 1,1198 dollar bij het slot van de handel op maandag.