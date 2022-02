Gynaecoloog in Leiderdorp gebruikte eigen sperma voor 21 kinderen

Een gynaecoloog in het vroegere Elisabeth-ziekenhuis in Leiderdorp heeft vrijwel zeker zijn eigen sperma gebruikt voor inseminatie van zogenoemde wensmoeders. Zo zou hij de vader zijn geworden van wel 21 kinderen. Dat staat op de site van het Alrijne-ziekenhuis, dat met vestigingen in Leiden en Leiderdorp de opvolger is van het Elisabeth. Alrijne laat een onafhankelijke commissie onderzoek doen naar de gebeurtenissen in de jaren zeventig en tachtig.

Alrijne Ziekenhuis werd in juni vorig jaar namens de 21 benaderd door organisatie voor afstammingsvragen Fiom. Met DNA-onderzoek is volgens het ziekenhuis vastgesteld dat zij dezelfde vader hebben: de inmiddels overleden gynaecoloog Jos Beek. ‘Het lijkt er sterk op dat deze arts zijn eigen sperma heeft gedoneerd en gebruikt voor inseminatie van wensmoeders die anoniem zaad verwachtten’, meldt het ziekenhuis.

De kinderen en hun ouders waren hier tot voor kort niet op de hoogte. Alrijne heeft inmiddels contact met donorkinderen en ouders. ‘Wij brengen dit bericht in overleg met hen naar buiten’, schrijft het hospitaal.

Flinke impact

‘We zijn hier enorm van geschrokken’, zegt Peter Jue van de raad van bestuur. ‘Zoiets heeft natuurlijk flinke impact op de betrokken ouders en kinderen. We zijn direct in gesprek gegaan met de kinderen en ouders die dat wilden, om te luisteren en onze medewerking toe te zeggen. Wij erkennen de situatie waarin zij terecht zijn gekomen en willen zoveel mogelijk doen om informatie boven tafel te krijgen. De manier waarop deze arts destijds heeft gehandeld is onacceptabel.’

Ziekenhuis Isala in Zwolle riep vorige week oud-patiënten van gynaecoloog Jan Wildschut op zich te melden. Als arts van het vroegere Sophia Ziekenhuis, de voorganger van Isala, verwekte de dokter eind vorige eeuw minstens 47 kinderen met zijn eigen sperma in plaats van dat van donoren. Dat werd eerder geconcludeerd in een rapport van een speciale onderzoekscommissie. Mede omdat ‘de dossiervorming destijds beperkt’ was, gaat het ziekenhuis op deze manier op zoek naar betrokkenen.