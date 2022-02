FNV wil meer bevoegdheden voor tramconducteurs RET om agressie

Tramconducteurs van de Rotterdamse vervoerder RET moeten meer bevoegdheden krijgen om overlast van agressieve passagiers aan te kunnen pakken. Dat vindt vakbond FNV, die merkt dat de agressie in het openbaar vervoer toeneemt. ‘Conducteurs grijpen vaak niet meer in omdat ze bang zijn voor escalatie’, aldus FNV.

Conducteurs zouden bijvoorbeeld passagiers die overlast geven, moeten kunnen weigeren en de RET moet met een plan komen om de orde te handhaven, aldus de vakbond. ‘‘Denk aan het verbeteren van toezicht door het vergroten van de controle en betere maatregelen om het zwart- en grijsrijden tegen te gaan’, aldus FNV-bestuurder Eric Vermeulen.

Ook noemt de vakbond de onlangs aangekondigde bezuinigingen van de RET onverantwoord, omdat er tientallen banen verloren gaan van servicemedewerkers en metrobeheerders. ‘Juist de metrobeheerders moeten zorgen voor veiligheid op de stations in Rotterdam. In het verleden zijn juist de servicemedewerkers op de stations geïntroduceerd en conducteurs in de trams aangesteld voor meer veiligheid’, aldus Vermeulen.