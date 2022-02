Alle federale gevangenissen VS in lockdown na bendegeweld

Alle gedetineerden in Amerikaanse federale gevangenissen mogen voorlopig hun cellen niet verlaten. De autoriteiten kondigden een lockdown af nadat in een instelling in Texas dodelijk bendegeweld was uitgebroken. Meer dan 134.000 gedetineerden in ruim 120 gevangenissen worden getroffen door de maatregel.

Het geweld brak volgens Amerikaanse media maandagochtend (lokale tijd) uit in een instelling bij de stad Beaumont. Vier gedetineerden moesten naar het ziekenhuis. Twee van hen kwamen te overlijden.

Bronnen zeggen tegen de New York Times dat de beruchte Latijns-Amerikaanse bende MS-13 betrokken was bij het incident in Texas. Gevangenisautoriteiten zouden willen voorkomen dat rivaliserende bendes in meerdere gevangenissen wraak nemen.

De Amerikaanse gevangenisdienst Bureau of Prisons hoopt met de uitzonderlijke maatregel ‘de goede orde in onze instellingen te garanderen’. Het is nog onduidelijk hoe lang de lockdown precies van kracht blijft. De autoriteiten verwachten dat het ‘van korte duur’ zal zijn.