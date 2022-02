Verzekeraars schatten schade storm Corrie op ruim 10 miljoen

Storm Corrie heeft in Nederland voor ruim 10 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van een eerste schatting. Dat de schade relatief meevalt komt volgens de verzekeraars doordat de storm vooral heftig was in de kustgebieden, waar men goed is voorbereid op storm.

Het Verbond van Verzekeraars benadrukt dat nog niet duidelijk is hoe groot de schade precies zal uitvallen omdat dit afhangt van de ingediende schadeclaims bij verzekeraars.