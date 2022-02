ChristenUnie steunt voorstel om 2G officieel in te trekken

Coalitiepartij ChristenUnie keert zich officieel tegen 2G, het beleid waarmee mensen alleen toegang krijgen als ze kunnen bewijzen recent gevaccineerd tegen, of genezen van het coronavirus te zijn. De kleinste coalitiepartij heeft zich nooit groot voorstander van dat beleid getoond, en zal dinsdag voor een motie stemmen om het 2G-wetsvoorstel van tafel te halen.

De SGP heeft die motie ingediend, samen met Kamerlid Pieter Omtzigt. Het 2G-voorstel is omstreden en weinig populair buiten de coalitie. Volgens het AD stemt niet alleen de ChristenUnie, maar ook GroenLinks voor die motie. De PvdA zal in haar fractievergadering nog een besluit nemen over de motie.

De kans bestaat dus dat de motie om het 2G-wetsvoorstel in te trekken, dinsdag al een meerderheid haalt. Maar zonder steun van GroenLinks en ChristenUnie lijkt een meerderheid voor 2G in de Eerste Kamer sowieso ver weg.