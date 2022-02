Eerste hoogleraar Kinderarmoede aan de slag

In Rotterdam gaan dinsdag een bijzonder hoogleraar plus een lector Kinderarmoede aan de slag. Het zijn respectievelijk Nicole Lucassen (Erasmus Universiteit) en Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam). Ze zijn volgens de gemeente Rotterdam de eersten in Nederland die een dergelijke functie bekleden en gaan ook het vierjarige Rotterdamse Onderzoeksprogramma Kinderarmoede begeleiden. Dat begint eveneens dinsdag.

De bijzondere leerstoel en het lectoraat zijn in het leven geroepen door de gemeente Rotterdam en Nationaal Fonds Kinderhulp. ‘In Rotterdam groeit een op de zes kinderen op in een gezin in armoede’, zegt wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding en schuldenaanpak). ‘Dat worden er gelukkig steeds minder, maar Rotterdam is nog steeds koploper van Nederland en elk kind in armoede is er een teveel.’

Er zijn volgens de wethouder al wel grote stappen gezet in de aanpak van armoede in de stad, maar de gemeente ziet toch nog ‘een gebrek aan kennis over wat werkt, voor wie en hoe.’

Opgroeien in armoede is slecht voor de ‘sociale, emotionele, fysieke, cognitieve en gedragsontwikkeling van kinderen en jongeren’, weten ze ook in Rotterdam. ‘Het voorkomen of verminderen van deze negatieve effecten van armoede is daarom van groot belang.’ Grauss heeft veel vertrouwen dat er nu nieuwe wetenschappelijke inzichten worden gevonden op basis waarvan goede beleids- en praktijkkeuzes kunnen worden gemaakt. ‘Zodat we daadwerkelijk stappen maken om de overdracht van armoede van generatie op generatie te stoppen.’