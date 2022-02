Ongeveer een half miljoen coronagevallen afgelopen week

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag met zijn wekelijkse overzicht. De cijfers worden voor de 83e keer gedeeld, in de 102e week van de coronacrisis in Nederland. Het RIVM meldde vorige week dat het in zeven dagen tijd 366.120 positieve tests had geregistreerd. Dat record sneuvelt dinsdag sowieso, want in de zes dagen erna zijn bijna 425.000 besmettingen bevestigd.

De toename gaat zo snel dat de systemen bij GGD en RIVM dit niet kunnen bijhouden. De diensten kampen met een achterstand, die in de afgelopen week fors is toegenomen. Tienduizenden positieve testuitslagen zijn nog niet doorgegeven. Daardoor kan het weektotaal uitkomen op ongeveer een half miljoen. Dat betekent dat momenteel 1 op elke 33 Nederlanders besmet is. In ongeveer een maand tijd is het aantal positieve tests verzesvoudigd.

Het RIVM meldt dinsdag ook het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week. Vorige week waren in zeven dagen tijd 855 mensen in een ziekenhuis opgenomen, van wie 65 op de intensive care. Die aantallen lijken ook toe te nemen. In diezelfde zeven dagen had het RIVM bericht gekregen dat 61 mensen aan de gevolgen van de coronabesmetting waren overleden, en dat aantal blijft vermoedelijk ongeveer gelijk.

Later op de dag meldt het RIVM ook de stand van de boostercampagne. Het tempo van die vaccinaties neemt snel af. De meest recente cijfers zijn van eind vorige week. Toen hadden in totaal bijna 8,2 miljoen volwassenen zo’n oppepprik gekregen, ongeveer 343.000 meer dan een week eerder.