Beleggers benieuwd naar verwachtingen Google-moeder Alphabet

Google-moederbedrijf Alphabet, een van de grootste bedrijven in de Verenigde Staten, opent dinsdagavond laat de boeken over de afgelopen periode. Eind december was het bedrijf naast Apple, Tesla en Facebook-moeder Meta nog een van de sterkste stijgers in de technologiebeurs Nasdaq. Beleggers en analisten zullen vooral benieuwd zijn naar de verwachtingen van het bedrijf voor 2022.