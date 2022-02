Oostenrijk is eerste EU-land dat vaccinatie tegen Covid verplicht

Oostenrijk voert dinsdag als eerste land in de Europese Unie de verplichting in ingeënt te zijn tegen Covid-19. De omstreden maatregel geldt voor alle ingezetenen ouder dan 17 jaar. Voor mensen die zijn genezen van Coivid-19 geldt de verplichting niet.

De regering heeft 1 februari als het begin van de invoering vastgelegd, maar in de praktijk is er pas een afdwingbare verplichting als de wetgeving in beide Kamers van het parlement is afgerond en dat is waarschijnlijk later deze week. Tot half maart zal er hoe dan ook niet worden gecontroleerd.

Volgens de officiële statistieken is 17 procent van de volwassen Oostenrijkers nog niet gevaccineerd. Na 15 maart riskeren mensen boetes tot 600 euro als ze niet zijn ingeënt. De ingeënte mensen worden centraal geregistreerd. Volledig ingeënt betekent ook dat er telkens verplicht boosterprikken bij kunnen komen. Tegenstanders vinden het behalve een ontoelaatbare aantasting van de grondrechten ook een maatregel die buiten proporties is.