PBL mist concrete plannen voor een echte kringloopeconomie

In een circulaire economie worden grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruikt en natuurlijke hulpbronnen niet langer uitgeput. Zo’n economie kan volgens het PBL ‘een relevante bijdrage leveren’ aan andere grote opgaven, zoals het tegengaan van klimaatverandering en vervuiling en behoud van biodiversiteit. Voorlopig is het echter nog niet zover, want de Nederlandse economie is nog nauwelijks circulair te noemen en veel groei zat er het afgelopen jaar niet in.

Het PBL signaleert dat in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wel aandacht wordt besteed aan recycling, maar niet aan ‘beleid dat inzet op anders produceren en consumeren’. De adviseurs van het kabinet wijzen op ‘potentiële kansen’ die daardoor onbenut dreigen te blijven. Ze denken bijvoorbeeld aan eisen die aan productontwerpen gesteld kunnen worden, zodat producten langer meegaan en beter te repareren zijn.

In het coalitieakkoord is overigens wel op diverse beleidsterreinen aandacht voor een ‘meer duurzame omgang met grondstoffen’, aldus het PBL. Bijvoorbeeld in de landbouw en de gebouwde omgeving. Ook zijn de klimaatdoelen ambitieus, stelde het planbureau al eerder vast. Nu is het volgens de groene adviseurs tijd voor ‘intensivering’, om daadwerkelijk resultaten te boeken.