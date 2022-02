Ook laatste aanklacht tegen oud-gouverneur Cuomo verworpen

De laatste van vijf strafrechtelijke onderzoeken naar seksuele intimidatie en aanranding door Andrew Cuomo, de voormalig gouverneur van de Amerikaanse staat New York, is maandag stopgezet door het Openbaar Ministerie. Er zou onvoldoende bewijs zijn om Cuomo strafrechtelijk te vervolgen.

In een verklaring benadrukt de officier van justitie Gregory S. Oakes van Oswego County in New York dat hij met zijn beslissing geen oordeel velt over Virginia Limmiatis, de vrouw die een aanklacht tegen de oud-gouverneur indiende, ‘of over hoe schadelijk wat zij heeft meegemaakt voor haar is geweest’. De vrouw beweerde dat Cuomo tijdens een bijeenkomst in 2017 haar borst had vastgegrepen.

Procureur-generaal Letitia James van New York bracht in augustus vorig jaar een rapport uit met daarin de conclusie dat Cuomo elf vrouwen seksueel had lastiggevallen, onder wie voormalige stafleden. Het onderzoek kostte hem zijn baan. Cuomo heeft de beschuldigingen steeds ontkend en weigerde lange tijd om op te stappen.

Eerder werden al meerdere andere zaken tegen Cuomo verworpen. Aanklagers concludeerden dat hoewel zij de vrouwen die hem beschuldigen geloofwaardig achten, er strafrechtelijk gezien niet genoeg aanleiding is om over te gaan tot vervolging.