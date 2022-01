Britse premier Johnson bezoekt Oekraïne dinsdag

‘Het is het recht van iedere Oekraïner om zelf te bepalen hoe hij of zij geregeerd wil worden’, zegt Johnson in een verklaring. ‘Als een vriend en democratische partner zal het Verenigd Koninkrijk de soevereiniteit van Oekraïne verdedigen tegenover degenen die het willen vernietigen.’ De premier waarschuwt Rusland in de verklaring om zich terug te trekken en de dialoog aan te gaan, ‘zodat er een diplomatieke oplossing kan worden gezocht en er voorkomen kan worden dat er slachtoffers vallen’.

Johnson maakte vorige week al bekend plannen te hebben om naar de regio af te reizen. Ook is hij van plan een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin te voeren. Wanneer dat gesprek plaatsvindt is nog niet bekend.

De spanningen rond Oekraïne lopen al maanden op en Rusland heeft meer dan 100.000 militairen bij de Oekraïense grens paraat staan. Volgens het Westen zijn er plannen voor een invasie. Rusland ontkent dat, maar komt wel met eisen om de situatie te de-escaleren. De Russen willen dat NAVO-troepen Oost-Europa verlaten en de belofte dat Oekraïne nooit lid kan worden van het militaire samenwerkingsverband. De NAVO en de Verenigde Staten hebben deze eisen verworpen. Groot-Brittannië heeft al eerder gewaarschuwd voor strenge sancties in het geval Rusland Oekraïne binnenvalt.

Dinsdag staat ook een telefonisch gesprek tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken gepland. Voorafgaand aan dat gesprek meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag dat Rusland schriftelijk heeft gereageerd op een voorstel van de VS om de situatie te de-escaleren. Dat voorstel was op zijn beurt een reactie op de eisen van Rusland. Wat er in de Russische reactie staat is niet openbaar gemaakt.