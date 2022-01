Kabinet en burgemeesters besluiten over twee weken over carnaval

Half februari moet bekend zijn in welke vorm carnaval dit jaar kan doorgaan. De 1,5 meterregel blijft het grootste struikelpunt. Daar moet volgens de carnavalsburgemeesters in het Veiligheidsberaad een besluit van het kabinet over komen. ‘Het is nu te vroeg om een knoop door te hakken’, zei minister Dilan Yesilgöz (Justitie) na afloop van het overleg met de burgemeesters maandagavond in Utrecht.

Half februari moet duidelijk zijn wat er kan gezien de besmettingscijfers. ‘Carnaval is er, heb ik begrepen. Nu moeten we kijken hoe dat kan worden gevierd onder de geldende coronamaatregelen. Eén ding is duidelijk: het zal niet zijn zoals ze gewend zijn. Helaas moeten mensen ook inleveren’, aldus de minister.

‘Carnaval is een traditie. Dat is wat anders dan een evenement dat je vergunt. Je mag verkleed de straat op gaan en een kroeg binnenlopen. Daar kunnen wij niets aan doen, maar we maken ons er wel zorgen over’, zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Optochten en grote vergunde feesten gaan sowieso niet door. Die zijn allemaal al afgelast.